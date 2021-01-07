Днями в пресі з'явилася новина про те, що популярна російська письменниця Дар'я Донцова знаходиться в критичному стані

Сама письменниця, як з'ясувалося, була в шоці від таких новин і змонтованого ролика, де нібито оголосили про її раптову кончину. Вона звернулася до шанувальників, щоб запевнити їх у своєму прекрасному самопочутті, пише «Стархіт».

"Я ридаю від сміху. Виявляється, я зараз чи то вмираю, чи то вже померла в лікарні міста Сочі? Дорогі, не вірте повідомленням про мою смерть. Я здорова, як корова!"- заявила 68-річна зірка літератури.

За словами письменниці, відчуває вона себе чудово. Більш того, вона збиралася відзначати свято, відвідавши храм, а також готуючись до смачної трапези.

Як відомо, в 2010-х письменниці був діагностований рак молочної залози. Донцова кілька років боролася з хворобою і змогла перемогти недуг після 18 курсів хіміотерапії. Крім цього, письменниця пережила кілька операцій. Зараз Донцова продовжує спостерігатися у лікарів і стежити за здоров'ям.

Дар'я Донцова відома як дуже плідний письменник в жанрі детективного роману. На її рахунку сотні виданих книг.

Нагадаємо, що королеву детективів Донцову екстрено госпіталізували, йде боротьба за життя: що відомо.

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