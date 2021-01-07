На Прикарпатті після тривалої хвороби помер багаторічний мер м. Долина Володимир Гаразд

Про це повідомила в Facebook прес-служба Долинської міської ради. Про хворобу Володимира Гаразда стало відомо в середині грудні.



Також відомо, що 18 грудня у Володимира Гаразда, був діагностований COVID-19, з 25 грудня він перебував у реанімації.

"З глибоким сумом повідомляємо, що в тиху пору під вечір Різдва, 6 січня 2021 року, відійшов у вічність багаторічний міський голова Долини Володимир Гаразд. Він тривалий час мужньо боровся з хворобою", - йдеться в повідомленні.

Володимир Гаразд-український громадсько-політичний діяч, у 2006-2020 роках був міським головою Долини, Івано-Франківська область, з 2007 по 2019 рік - президент Асоціації "Енергоефективні міста України".

Українці в коментарях не можуть повірити в те, що Володимира Гаразда вже немає в живих. Крім того, вони залишають слова підтримки і співчуття для сім'ї чоловіка. Багато хто також згадував про нього тільки в хорошому світлі.

"Щирі співчуття. Нехай з Богом спочиває. Царство Небесне", " шалено боляче на серці. Він робив тільки добро", " вічна пам'ять! Добрі справи для Краю та України славитимуть твоє ім'я, друже! Щирі співчуття родині!", "Не вкладається в голові, що хвороба взяла своє", "розум відмовляється таке сприймати... Як же так? Стільки планів, енергії, умінь!".

Варто нагадати, що він не перший мер, який помер від коронавірусу. Так, мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень після зараження коронавірусом.

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