Ірина Демічева, дружина співака Дмитра Монатіка, викликала у публіки заздрість соковитими кадрами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала на відпочинку в тропічному раю.

Так, засмагла Ірина блиснула апетитними формами в чорному купальнику, розслабившись на пляжі серед пальм. Дівчина отримала справжню насолоду, а заодно й порадувала своїх фанатів запаморочливою картинкою, поніжившись в плетеному гамаку. Судячи з усього, її бунгало виходить прямо на пляж (на фото видно дерев'яний поріг та дахи інших "хатинок").

На одному з фото Ірина солодко потягнулася, торкнувшись обома руками волосся, та блиснувши випираючим бюстом.

У підписі красуня привітала фоловерів з Різдвом й побажала кожному бути щасливим у своєму дзені.

"У день світлого свята Різдва щиро бажаю всім благ, щастя і життя мрії в оточенні своїх людей! Будьте здорові, кохані і в своєму власному дзені в колі найближчих людей🙏♥️♥️ з вдячністю і любов'ю! Зі святом всіх♥️", - підписала знімки дружина Дмитра.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Амазонка😍"

"🌴так радісно дивитися на ці фото! Щасливого свята!"

"Ірочка! Щастя сімейного - іншого не буває! Ви такі позитивні з Дімою, ідеальна пара!💓"

"Світлого свята, Монатики! ❤️"

"Красаааа 😍 😍"

Раніше ми повідомляли, скромниця-дружина Монатіка наважилася показати себе у пікантних нарядах. Дівчина похвалилася бекстейджем фотосесії. Найспокусливішим, напевно, став наряд з чорного мереживного топа й такого ж кольору спідниці-міді.

Нагадаємо, що щасливий Монатік після чуток про вагітність дружини поділився особистим фото « "новий ритм".

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка переплюнула Моніку Беллуччі, задерши сукню в розкутій позі:"так, розумію Діму".