Ірина Демічева, дружина співака Дмитра Монатіка, викликала у публіки заздрість соковитими кадрами
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала на відпочинку в тропічному раю.
Так, засмагла Ірина блиснула апетитними формами в чорному купальнику, розслабившись на пляжі серед пальм. Дівчина отримала справжню насолоду, а заодно й порадувала своїх фанатів запаморочливою картинкою, поніжившись в плетеному гамаку. Судячи з усього, її бунгало виходить прямо на пляж (на фото видно дерев'яний поріг та дахи інших "хатинок").
На одному з фото Ірина солодко потягнулася, торкнувшись обома руками волосся, та блиснувши випираючим бюстом.
У підписі красуня привітала фоловерів з Різдвом й побажала кожному бути щасливим у своєму дзені.
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"У день світлого свята Різдва щиро бажаю всім благ, щастя і життя мрії в оточенні своїх людей! Будьте здорові, кохані і в своєму власному дзені в колі найближчих людей🙏♥️♥️ з вдячністю і любов'ю! Зі святом всіх♥️", - підписала знімки дружина Дмитра.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Амазонка😍"
"🌴так радісно дивитися на ці фото! Щасливого свята!"
"Ірочка! Щастя сімейного - іншого не буває! Ви такі позитивні з Дімою, ідеальна пара!💓"
"Світлого свята, Монатики! ❤️"
"Красаааа 😍 😍"
Раніше ми повідомляли, скромниця-дружина Монатіка наважилася показати себе у пікантних нарядах. Дівчина похвалилася бекстейджем фотосесії. Найспокусливішим, напевно, став наряд з чорного мереживного топа й такого ж кольору спідниці-міді.
Нагадаємо, що щасливий Монатік після чуток про вагітність дружини поділився особистим фото « "новий ритм".
Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка переплюнула Моніку Беллуччі, задерши сукню в розкутій позі:"так, розумію Діму".