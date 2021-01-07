Відома американська модель Кортні Кардаш'ян похвалилася бездоганною фігурою, примірявши сміливе міні

Як розповідає Politeka, відповідні кадри знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.

"Криваво-червоний", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кортні позує в міні-сукні з поясом посеред червоної кімнати, фотографуючи себе в дзеркало. На іншому кадрі красуня вже не настільки серйозна, демонструючи "знезброюючу" посмішку.

"Ох і Барбі. Просто клас", "це якась пожежа", "розкішно виглядаєш", "це занадто класно", "здається, моя фантазія розгулялася", "діснеївська принцеса", "неперевершена, як завжди", "не можу тобою намилуватися, красуня", "боже, ти сама себе перевершила", - пишуть її шанувальники.

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На фотографії Кортні позує в елегантному білосніжному костюмі, який вирішила розкрити й показавши бездоганну фігуру. В руках дівчина кокетливо тримає туфлю, яку зняла з ноги.

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