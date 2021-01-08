Пішла з життя американська актриса Меріон Ремсі



Про це повідомляє видання Variety.

Згідно з даними, померла актриса 7 січня в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Їй було 73 роки.

Ремсі грала в мюзиклах, знімалася на телебаченні, але справжню славу їй принесла «Поліцейська академія». Перша частина комедії вийшла в 1984 році.

Меріон запам'яталася глядачам саме за роллю сором'язливої тонкоголосої курсантки Лаверн Хукс з "Поліцейської академії".

Причина смерті актриси поки не встановлена, але відомо, що останнім часом вона хворіла.





Крім акторської кар'єри Ремсі займалася музикою. Вона була співачкою і автором пісень, а свою кар'єру вона починала з мюзиклів на Бродвеї.

Її кар'єра в кіно і на телебаченні почалася після того, як вона зіграла головну роль в «Джефферсонах», а потім вона стала постійним учасником скетч-шоу «Кос».

У неї залишилися три її брата.

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