"Зараз в кращій формі ніж будь-коли"

Популярна українська співачка Настя Каменських похвалилася кадрами відпочинку і засвітила струнку фігуру

Як пише Politeka.net Каменських з чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом) відпочивають в теплих краях.

Зіркове подружжя, не соромлячись, хваляться кадрами розкішного відпочинку.

Так, Потап показав свою красуню-дружину у відвертому чорному купальнику-бікіні.

Він зняв, як Каменських йде до моря, виляючи стегнами.

Каменських також зняла кадри для своїх шанувальників. Вона показала, як з самого ранку прийшла на пляж.

"Доброго ранку", - написала співачка, і показала, як заходт в прозору воду.

Відзначимо, користувачі Мережі приголомшені тим, наскільки схудлою виглядає Каменських на нових фото.

У мережі захоплюються стрункістю артистки.

"Настюша стрункішою стала", "досить худнути", "така красуня 💓 😍 стройняшечка", "Настя Розумниця! Так добре схудла!", "Худенька!!!скоро вітер буде зносити", "Ой, чого то Насті менше стало! Або мені одному так здається?", "Настя ти зараз в кращій формі ніж будь-коли", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк.

Також Politeka писала, що трагедія назавжди пов'язала Каменських з екс-коханим, подробиці.