Популярна українська співачка Настя Каменських похвалилася кадрами відпочинку і засвітила струнку фігуру
Як пише Politeka.net Каменських з чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом) відпочивають в теплих краях.
Зіркове подружжя, не соромлячись, хваляться кадрами розкішного відпочинку.
Так, Потап показав свою красуню-дружину у відвертому чорному купальнику-бікіні.
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Запухлий Потап пристрасно притиснувся до Насті Каменських в негліже, забувши про пристойності: "Капець, навіщо так чоловіка напоїла?"
Він зняв, як Каменських йде до моря, виляючи стегнами.
Каменських також зняла кадри для своїх шанувальників. Вона показала, як з самого ранку прийшла на пляж.
"Доброго ранку", - написала співачка, і показала, як заходт в прозору воду.
Відзначимо, користувачі Мережі приголомшені тим, наскільки схудлою виглядає Каменських на нових фото.
У мережі захоплюються стрункістю артистки.
"Настюша стрункішою стала", "досить худнути", "така красуня 💓 😍 стройняшечка", "Настя Розумниця! Так добре схудла!", "Худенька!!!скоро вітер буде зносити", "Ой, чого то Насті менше стало! Або мені одному так здається?", "Настя ти зараз в кращій формі ніж будь-коли", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк.
Також Politeka писала, що трагедія назавжди пов'язала Каменських з екс-коханим, подробиці.