Популярна телеведуча, а в минулому гімнастка, Лілія Ребрик розповіла про екстремальну ситуацію, в яку потрапила під час бесіди зі співачкою Настею Каменських

Інцидент стався в прямому ефірі програми "Ранок з Україною", передає Politeka.net. Лілія Ребрик поділилася одкровеннями виданню "Обозреватель" під час інтерв'ю.

"Ми працюємо в прямому ефірі, а це завжди екстрим. Непередбачені ситуації можуть трапитися в будь - яку хвилину", - підкреслила журнаклістка. - "Наприклад, не так давно у нас в студії вибило всі пробки. Ми в цей час спілкувалися за допомогою відеозв'язку з Настею Каменських, як раптом згасло світло... Продовжувати ефір у повній темряві і без зв'язку не могли, тому позапланово пішли на рекламу".

За словами Лілії Ребрик, телеглядачі ще кілька хвилин спостерігали зображення артистки на екранах. На щастя, технікам вдалося все відновити за лічені хвилини, і ведуча разом із запрошеною зіркою знову з'явилися в ефірі, пояснивши, що сталося.

За словами Ребрик, коли її покликали вести ранкову програму на "Україні", вона вже була вагітна другою дитиною. Вона чесно розповіла керівництву про своє становище, але на каналі новину зустріли дуже тепло.

"Керівництво програми так зраділо, що їх новою ведучою буде вагітна Лілія Ребрик. Деякий час ми це не афішували. Вагітність протікала добре, я прекрасно себе почувала, була сповнена енергії і працювала в ефірі до 9 місяця. А вже через 2 тижні після пологів повернулася до роботи", - заявила журналістка.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк.

Також Politeka писала, що Настя Каменських в одному ліфчику збентежила видом на борту літака: "Пузик не втягнула!"