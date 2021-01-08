Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян блиснула фігурою в короткій обтягуючій сукні
Відома красуня показала форми, завдяки яким стала популярна, пише Politeka.net. Варто відзначити, що модель в молодості виглядала зовсім інакше.
Зірка пережила кілька пластичних операцій, щоб зараз з гордістю демонструвати свою фігуру. Саме після маніпуляцій з собою Кім стала популярною.
Крім того, що бізнесвумен зробила маммопластику і підкоригувала форму своїх сідниць, вона також змінила лінію росту волосся, форму носа, вдавалася до ліпосакції в області спини, талії і гомілок...
У підсумку зараз вона виглядає настільки ефектно, що деякі жінки мріють стати володарками подібної фігури.
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У зірки з'являються фан-акаунти, в яких розміщують різні фото брюнетки. Так, в одній з таких груп з'явилося фото Кім в короткому облягаючому платті.
Чорний короткий наряд обтягнув пишні груди і стегна зірки. Також міні обтягнуло тонку талію і оголило стрункі ніжки.
Пишне "багатство" з усіх ракурсів просто заворожувало, крім того пікантності додавав той факт, що Кардашьян вирішила не надягати ліфчик, тому блиснула без сорому інтимним.
Завершили образ знаменитості різні прикраси і її фірмовий макіяж з акцентом на пишні вії.
За шість годин пост зібрав майже 500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі називали красуню богинею і писали інші приємні повідомлення.
"Сама досконалість", - написав один з шанувальників.
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