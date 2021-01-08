Телеведуча Тетяна Воржева, яка як дві краплі води схожа на актрису Анджеліну Джолі, показала пікантне селфі

Дівчина намагається вести свою сторінку в соціальній мережі Instagram досить активно, тому ділиться новими кадрами фактично кожен день. Нове селфі дівчини заслуговує на особливу увагу.

Так, зовсім недавно зірка виклала в соцмережу Гарячий кадр, на якому постала у всій красі і природному вигляді. Дівчина розпустила шатенисті локони і позувала лежачи на дивані.

Одягнувшись в короткий спортивний топ з довгими рукавами і забувши про макіяж, Тетяна виглядала вельми привабливо в лаконічному і кокетливому образі (на Селфі Воржева висунула язика, дивлячись в камеру).

Фото вийшло не тільки спокусливим, але і досить загадковим, а також ніжним.

Також Учасниця талант-шоу» Фабрика Зірок-3 " Тетяна Воржева, яку називають Українською Анджеліною Джолі, заворожила зовнішністю в цікавому образі.

Артистка одягла чорний піджак, по всій видимості, на білизну. Бретельки чорного ліфчика визирали з-під приспущеного одягу. Крім того, можна і помітити груди співачки.

"Красиво", " Прекрасно 🔥", " дуже круто!!", "Красива!😍 😍 😍Слова❤️👍 🌸"," ви мої мі мі мі ♥ ️ спасибі👍 🏻 😂", " сяюча!!!😍❤️ А вірш зачитав -- голосом і манерою Монатіка😊", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Українська Джолі задерла сукню до непристойності і застигла в пікантній позі: «Красотища!».

Як повідомляла Politeka, Українська Джолі розсунула ноги і показала гарячі рухи на природі: Відео заворожує.