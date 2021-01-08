Відома українська модель Міла Кузнєцова, володарка 15-го розміру бюста, вразила розкішною фігурою в декольте
Як розповідає Politeka, відповідні кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
Так, спершу красуня прогулюється по ТРЦ за день до введення тотального локдауну в Україні. Кузнєцова хапається за подарунок, що стоїть біля ялинки, і грайливо обдаровує шанувальників променистою посмішкою.
На інших опублікованих кадрах Кузнєцова постає в наряді з екстравагантним декольте, демонструючи значні обсяги.
"Добрий день! Всі ТРЦ, кафе і ресторани закриті. Людей на вулиці дуже багато. Зараз ми прогуляємося по скляному мосту, я все вам покажу", - зазначила вона.
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Уточнимо, що оскільки ролики були розміщені в каруселі Сторіс знаменитості, її шанувальники не могли що-небудь сказати.
До цього ми писали, що модель Міла Кузнєцова, яка володіє бюстом 15 розміру, похвалилася гордістю в декольте
На опублікованій фотографії Кузнєцова постає перед камерою в сукні бірюзового кольору з пікантним декольте. При цьому красуня хитро поглядає в кадр, доповнивши образ бездоганним макіяжем і зачіскою.
Нагадавши, українка з 15-м розміром бюста вразила розкішними видами в декольте до пупка.
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Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста звела з розуму зірок "Дизель-шоу" своїм багатством в декольте.