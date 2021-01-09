Українська телеведуча Марічка Падалко показала, як проводить час з дітьми на вихідних

Так, зірка ТСН вирушила зі своїми трьома дітьми на каток, а кадрами поділилася у своєму Instagram-акаунті, передає Politeka.net (щоб доглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Ведуча розповіла, що вони відвідали Різдвяний городок біля палацу «Україна».

З усіх розваг під час локдауну - каток - єдине, що працювати. Все інше - гірка, резеденція Св. Миколая, зона харчування виявилися закритими.

На відео видно, що сама Марічка непогано катається на ковзанах, а ось її діти – не дуже. Один з них навіть впав.

Марічку Падалку дуже здивувала захмарна ціна ковзанки, проте в цілому вона залишилася задоволена і повідомила, що ще повернеться.

«В вихідний день ціна - просто захмарний, 295 гривня задля всіх, незалежно від вік і наявності власних ковзан. Єдиний виняток - безкоштовний входу для дітей до 5 років с свого ковзан. Проте в будні дні вартість квиток близько 200 грн.",- написала ведуча.

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