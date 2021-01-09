Відомий репер Моргенштерн знову наплював на російське законодавство
Скандальні кадри з концерту виконавця з'явилися в Instagram.
Так, відомого реп-виконавця Morgenshtern знову звинуватили в порушенні карантину під час концерту в Сочі.
Судячи з відео, яке з'явилося в соціальних мережах, Алішер наплював на карантинні обмеження і виступив в казино, де люди абсолютно не дотримувалися соціальної дистанції.
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Більш того, на кадрах видно, що майже всі люди на концерті стоять без засобів індивідуального захисту. У самому приміщенні казино зібралося явно більше 100 осіб, і це ще одне порушення.
Відзначимо, що в серпні 2020 року Morgenshtern вже порушував законодавство, коли проводив концерт в одному з сочинських ресторанів. Тоді поліція проводила службову перевірку, а цього разу виконавцю можуть виписати великий штраф.
"Ось він-кумир молоді", " реальне відображення того, що в головах мільйонів підлітків. Немає сенсу засуджувати цю культуру, Тексти, стиль. Свого часу покоління слухало такі "хітяри" як "банани лопала бомба", "Купила мама Коника", "Морська черепашка на ім'я Наташка" і сотні подібних Джага-джага. Найцікавіше, що в залі в основному дорослі люди, а ось це вже клініка", "зупиніть планету - Я зійду ...або телепортуйте років на 30 тому", "це дно для молоді", "мені одного погляду на все життя вистачило", - написали гнівні користувачі в коментарях під відео з казино.
Раніше ми розповідали, як Моргенштерн поглумився над своїм другом в готелі.
"Озброївшись" пляшкою шампанського, скандальний репер нахилився до "п'ятої точки" сплячого і відкоркував так, що пробка вилетіла і вдарила в акурат по "булочках" нічого не відає товариша.
Частина елітного напою вилилася йому на шорти і ліжко, проте хлопець так і не прокинувся.
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