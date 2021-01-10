Маленький хлопчик помер у власному будинку

Інцидент стався в селі Летечівка, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП Черкаської області.

Так, вранці 9 січня медики повідомили в поліцію про те, що від тілесних травм померло чотиримісячне немовля.

Правоохоронці оперативно встановили, що до загибелі хлопчика причетний його 28-річний батько. З'ясувалося, що чоловік мав неприязні стосунки до сина і були випадки, коли він бив його.

Чоловік зізнався у скоєному. Його затримали.

За даним фактом Уманським районним управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За цей злочин чоловікові світить тюремний термін до 15 років або ж довічне ув'язнення.

Українці бурхливо обговорюють те, що трапилося в коментарях під постом на сторінці поліції в Фейсбук.

"Що це робиться! Господи, в голову не лізе... Бідне дитя... Слів немає просто жах!!! Розірвати на шматки тварюку"

"Довічне ув'язнення! Янголятко невинне! Хтось написав, що мама не винна, маячня!"

"І головне, що це всі знали в селі 100%. Але жодна людина не захистила дитину("

"Де в цей час була мама? Її провини тут ніхто не бачить?"

"Цього, що, ніхто не помічав раніше?! Як мати могла залишити дитину на такого збоченця 😡 але можливо вона сама така..."

"Якщо мати не заявила про побиття, які були і до цього випадку, значить вона неодноразово була побита цією людиною і не знаходила виходу з ситуації. Думала, пройде..."

Нагадаємо, що українка почала бити 3-річного малюка, але пізно схаменулася: трагедія сталася по дорозі в лікарню

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