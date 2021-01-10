Маленький хлопчик помер у власному будинку
Інцидент стався в селі Летечівка, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП Черкаської області.
Так, вранці 9 січня медики повідомили в поліцію про те, що від тілесних травм померло чотиримісячне немовля.
Правоохоронці оперативно встановили, що до загибелі хлопчика причетний його 28-річний батько. З'ясувалося, що чоловік мав неприязні стосунки до сина і були випадки, коли він бив його.
Екс-чоловік Лорак залишив коханку і повернувся до Москви заради сім'ї: кадри "возз'єднання"
"Пом'ята" Нікітюк показала маму-красуню, різкий контраст: "Трошки перепила..."
Нова дружина втекла від Остапчука в розпал свята, ведучий ошелешив зізнанням: "У кожної людини має бути..."
"Непоправна втрата": помер легендарний радянський актор, який підкорив серця мільйонів
"Такий молодий, скільки б ще встиг зробити": обірвалося життя відомого українського лікаря
Чоловік зізнався у скоєному. Його затримали.
За даним фактом Уманським районним управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За цей злочин чоловікові світить тюремний термін до 15 років або ж довічне ув'язнення.
Українці бурхливо обговорюють те, що трапилося в коментарях під постом на сторінці поліції в Фейсбук.
"Що це робиться! Господи, в голову не лізе... Бідне дитя... Слів немає просто жах!!! Розірвати на шматки тварюку"
"Довічне ув'язнення! Янголятко невинне! Хтось написав, що мама не винна, маячня!"
"І головне, що це всі знали в селі 100%. Але жодна людина не захистила дитину("
"Де в цей час була мама? Її провини тут ніхто не бачить?"
"Цього, що, ніхто не помічав раніше?! Як мати могла залишити дитину на такого збоченця 😡 але можливо вона сама така..."
"Якщо мати не заявила про побиття, які були і до цього випадку, значить вона неодноразово була побита цією людиною і не знаходила виходу з ситуації. Думала, пройде..."
Нагадаємо, що українка почала бити 3-річного малюка, але пізно схаменулася: трагедія сталася по дорозі в лікарню
Як повідомляла Politeka, у Києві вибухнув скандал у дитсадку, виховательку звинувачують у знущаннях: "чим далі, тим гірше"
Також Politeka писала, що вчителька побила учня на очах у всього класу: колеги розкрили, що сталося " насправді"