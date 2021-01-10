Психолог Наталія Холоденко поміркувала на злобуденную тему в своєму блозі

Як повідомляє Politeka.net, психолог і ведуча каналу "Україна" розповіла, чи варто економити або краще витрачати і балувати себе хоч зрідка.

Своїми думками вона поділилася в особистому блозі на сторінці в Instagram. За її словами, багато хто боїться великих грошей і вірять, що багатим можна стати лише в тому випадку, якщо виграти лотерею або вдало вийти заміж (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На її думку, вся ця нескінченна економія і боязнь в підсумку вбиває мотивацію рости як в професійному, так і в особистому плані. Тут би з боргами розрахуватися або на нові черевики зібрати, який розвиток. Крім того, важливо зрозуміти, що потрібно щось змінювати в житті, а не миритися з обставинами.

"Я зрозуміла, що чимало людей ненавидять багатих. Тому найбільша кількість образ виникає в темі класової нерівності "багаті і бідні". Але поки не зрозумієш, чого тобі не дістає і що потрібно щось міняти, нічого в житті не зміниться і незрозумілі образи залишаться", - зазначила психолог.

Вона пояснила, що не потрібно витрачати гроші бездумно, скуповуючи все і вся навколо, ганяючись за модними брендами. Кожна покупка повинна нести користь для вашого розвитку і стати корисною в майбутньому.

"Отже, уявіть, вирішили ви зібрати на відпочинок в Туреччині в п'ятизірковий готель. Так, йдіть до цієї мети, відкладайте з зарплати хоч трохи грошей. Адже, якщо нічого не робити, а тільки мріяти про щось, то нічого і не буде",-додала Холоденко.

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