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Відома актриса Анастасія Задорожна, яка знімалася у фільмах "Кварталу 95", похвалилася ідеальним тілом в одному купальнику

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Доброго ранку країна! На моїх флоридських годинниках 2: 36 ночі, За бортом 6 градусів тепла! Де мої в'єтнамки? Де капелюшок? Де 36 тюбиків для засмаги? Ігристе де? Контент горить!!!! Instagram-будь-який каприз, будь-яка витівка в будь-який час дня і ночі:)" – йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Задорожна постає перед камерою в мокрому купальнику, зігнувшись до непристойності.

"Приголомшлива дівчина! Але погляд все одно сильніше, ніж навіть фігура...думаю що Настя навіть без одягу поглядом приковувала більше уваги, ніж фігурою...", "виглядаєш на всі сто", "соковита", "апетитно", "ух, хороша", - пишуть її шанувальники.

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Актриса розмістила у своєму акаунті фото, де вона позує в кофтині в сіточку на тлі океану у Флориді. При цьому красуня дивиться кудись вдалину, привівши шанувальників в" дикий " захват.

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