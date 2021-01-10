Відома американська співачка Біллі Айлиш вразила шанувальників появою із зірковим красенем на заході

Як розповідає Politeka, фотографія зірок з'явилася на фан-сторінці знаменитості в Instagram.

"З Джастіном..." - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії можна помітити Біллі Айліш, яка позує поруч з Джастіном Бібером на публічному заході. При цьому ні вона, ні молода людина не приховують посмішки, тісно притулившись один до одного.

Шанувальники знаменитості активно лайкали кадри з кумиром, хоча багато хто з них поставили собі питання: "коли встигла сходити?".

До цього ми розповідали, що американська співачка Біллі Айліш, яка віддає перевагу балахончатим вбранням, здивувала витівкою на камеру

Співачка сидить вдома на ліжку, поки її друг грає на піаніно. Поруч з красунею можна помітити собаку в «комірі Єлизавети». У якийсь момент співачка бере, і шльопає себе по грудях, через що собака переполошилася і різко встала. Це викликало дикий сміх у Айліш.

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