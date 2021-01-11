Перестало битися серце заслуженого артиста України Володимира Коциловського

Про смерть Коциловського, який останнім часом давав благодійні концерти для порятунку життів людей з важкими захворюваннями, повідомили на сторінці у Facebook "Голос Прикарпаття".

Відомо, що смерть настала в одній з львівських клінік.

Коциловський працював директором Народного дому в селі Торчиновичі Львівської області. Також він був заслуженим артистом України, а останнім часом присвячував себе благодійним концертам.

Похорон Коциловського відбудеться у вівторок, 12 січня, в селі Міженець Львівської області.

Варто відзначити, що Володимир Коциловський - співак, заслужений артист України. Навчався у Львівській консерваторії. Пізніше став солістом Львівського обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича. Був керівником ансамблю "Галич", учасником Всесвітніх бойківських фестивалів. З 2005-го - керівник групи "Львівський вояж".

Користувачі мережі під публікацією про смерть артиста, висловлюють своє співчуття родині і близьким Коциловського.

"Людина з неповторним голосом...Вічна пам'ять", "Царство Небесне! Нехай спочиває з Богом! Співчуття рідним", "Нехай Господь прийме його душу в Царство Небесне. Щирі співчуття рідним і близьким", "Відходять у вічність найкращі".

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