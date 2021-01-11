У потязі Укрзалізниці розгорівся новий скандал у розпал пандемії

Зокрема в потязі "Інтерсіті" №746 більшість пасажирів знаходились без масок, а у провідника маска була одягнена неправильно і нікого нічого не хвилює. Ніхто не робить зауважень і ігнорує грубі порушення карантинних норм.

Про це розповіла Наталія Бойко на своїй сторінці у Facebook.

Жінка розповіла, що була просто в шоці від побаченого, адже у вагоні знаходилося не більше 20% людей в масках, а сам вагон повністю заповнений.

Жінка запитала у провідника, чому в потязі ніхто не дотримується карантину і не піклується про запобіжні заходи, на що провідник їй відповів, що він повинен міряти тільки температуру.

"Більше я нічого не зобов'язаний, не буду нікого просити, який в цьому толк", - сказав провідник Наталії. Більшість же пасажирів виявилися "ковід-дисидентами". За їхніми словами, вірусу не існує, і вони вільні люди - їх ніхто не може змусити носити маску.

Українці під публікацією жінки висловлювали власну думку з приводу побаченого в потязі:

"У Нью-Йорку при мені зупиняли поїзд, щоб з поліцією вивести людину, яка відмовлялася бути в масці", "а тим часом в ОАЕ всі в масках і ніхто уявити собі не може, як це без маски. Штрафи великі і жорстокі", "тільки блін в Україні всі безсмертні і чхати хотіли на здоров'я оточуючих", "для України це нормально — локдаун для галочки".

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