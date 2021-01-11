Російський репер Morgenshtern показав, чим займається в нічних клубах по завершенню концертів
Кадри з популярним виконавцем з'явилися у фанатському Instagram-акаунті.
Так, російського реп-виконавця Моргенштерна застукали з коханою дівчиною Діларою, з якою він пристрасно цілувався прямо в клубі.
Музикант за традицією був з оголеним торсом і з Діларою вони стояли посеред танцполу, де пристрасно цілувалися в оточенні інших людей.
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Кохана також ніжно обіймала артиста, а він паралельно тримав в руках келих з шампанським.
"Ля-ля-ля, що робить. Ти подивися, що м**ак робить. Треба викликати поліцію", - заявила за кадром жінка, яка знімала скандальне відео з Morgenshtern.
"Красунчик" - написав один з відданих шанувальників артиста в коментарях під відеороликом.
Раніше ми розповідали, що Моргенштерн роздягнувся прямо під час концерту і оскандалився.
Так, відомого реп-виконавця Morgenshtern знову звинуватили в порушенні карантину під час концерту в Сочі.
Судячи з відео, яке з'явилося в соціальних мережах, Алішер наплював на карантинні обмеження і виступив в казино, де люди абсолютно не дотримувалися соціальної дистанції.
Більш того, на кадрах видно, що майже всі люди на концерті стоять без засобів індивідуального захисту.
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