Відома британська співачка Дуа Липа вразила розкішною фігурою в сукні з розрізами
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, на опублікованих фотографіях Дуа Липа позує в сукні з делікатними розрізами, демонструючи розкішні й рельєфні форми в ефектному ракурсі. Доповнює образ знаменитість спокусливим поглядом, закинувши руки до голови.
На інших фотографіях Дуа Липа позує поруч з подругами, міряючись з ними формами. Не менш жаркими виглядають кадри зі спини співачки – красуня показує розкішну фігуру без білизни у всій красі.
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"Вау, який рельєф", "Божественна красуня", "це просто чудове тіло", "не можу відірвати від тебе погляд", "неперевершений вигляд", "боже, ось це розкішне тіло", "мрійлива", - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, співачка з Великобританії Дуа Липа похвалилася бездоганною фігурою, примірявши прозорий наряд
На опублікованих кадрах Дуа Липа позує, примірявши прозорий наряд. Красуня ефектно зігнулася, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі. Це привело в» дикий " захват її шанувальників.
Нагадавши, Дуа Липа без ліфчика пострибала з гарячими подружками, збентеживши навіть найсміливіших
А ще Politeka писала, що Дуа Липа без білизни стиснула в долонях свої стиглі "ягідки"
Також Politeka повідомляла, що шалена Дуа Липа показала форми в прозорому топі, блискучому міні і не тільки