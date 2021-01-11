Відома британська співачка Дуа Липа вразила розкішною фігурою в сукні з розрізами

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, на опублікованих фотографіях Дуа Липа позує в сукні з делікатними розрізами, демонструючи розкішні й рельєфні форми в ефектному ракурсі. Доповнює образ знаменитість спокусливим поглядом, закинувши руки до голови.

На інших фотографіях Дуа Липа позує поруч з подругами, міряючись з ними формами. Не менш жаркими виглядають кадри зі спини співачки – красуня показує розкішну фігуру без білизни у всій красі.

"Вау, який рельєф", "Божественна красуня", "це просто чудове тіло", "не можу відірвати від тебе погляд", "неперевершений вигляд", "боже, ось це розкішне тіло", "мрійлива", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, співачка з Великобританії Дуа Липа похвалилася бездоганною фігурою, примірявши прозорий наряд

На опублікованих кадрах Дуа Липа позує, примірявши прозорий наряд. Красуня ефектно зігнулася, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі. Це привело в» дикий " захват її шанувальників.

Нагадавши, Дуа Липа без ліфчика пострибала з гарячими подружками, збентеживши навіть найсміливіших

А ще Politeka писала, що Дуа Липа без білизни стиснула в долонях свої стиглі "ягідки"

Також Politeka повідомляла, що шалена Дуа Липа показала форми в прозорому топі, блискучому міні і не тільки