Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала розкішний образ в атласній бордовій сукні

Модель почала зніматися в рекламних фотосесіях і показувати стильні образи для глянцю відносно недавно. Цього року дівчина вже встигла порадувати серією стильних образів з останньої роботи. Позуючи в бордовій сукні, Кім Лі вдалося підкреслити привабливість своїх форм завдяки дизайну вбрання.

Глибоке декольте і спущені тонкі лямки надали образу Кім пустощів, а сміливий розріз вище середини стегна вдало підкреслив стрункі ноги моделі. Довге волосся вона залишила розпущеним без жодних укладок, а вечірній макіяж завершив її «лук» для зйомки в журналі.

"До нового початку🥂 🎋", - заінтригувала підписом під фото.

Шанувальники відповіли відразу:

"Чудовий образ; мої очі були благословенні😍; я перебуваю на небесах, тоді чому я бачу ангела❤; Ти така красива; о боже мій. Гарний соловей😍 🔥; виглядає як завжди гаряче. І завжди залишайся такою. Ніколи не змінюйся !!; Люблю це захоплення !!! Чудова робота!; 🙌Вона чудова🔥 🔥 ніщо у Всесвіті не може перешкодити вам відпустити і почати все спочатку».

Не так давно Кім Лі розповіла про плани на 2021 рік, зазначивши, що продовжить свою кар'єру діджея, вже працює над записом нових композицій і має намір більше часу приділити моделінгу і собі самій, щоб потурбуватися про своє здоров'я.

Новими кадрами дівчина також поділилася в Instagram кілька годин тому. Цього разу Лі перетворилася завдяки стильному білому платтю в грецькому стилі. При цьому дівчина не стала надягати бюстгальтер, засвітивши гідності крізь досить великі вирізи в своєму світлому вбранні.

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