Супермодель з Великої Британії Демі Роуз, яку порівнюють з іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила фігурою в купальнику

Як розповідає Politeka, знімки красуня опублікувала у себе в Instagram.

Так, на опублікованих фотографіях Демі Роуз постає перед камерою в спокусливому купальнику, який, як здається, ледь не розірвався від значних обсягів знаменитості.

Образ красуня вирішила доповнити бездоганним макіяжем, злегка розпатланою зачіскою і ланцюжком на поясі. Кадри модель ніяк не підписувала, а її шанувальники були позбавлені такої можливості.

Ролики Демі Роуз вирішила викинути не у себе на сторінці в Instagram, а в каруселі Stories.

Як ми розповідали до цього, модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", приміряла новий сміливий образ

Цього разу ефектна брюнетка вирішила підкреслити свої форми новим трендовим білизною з сіточкою і вишивкою. Довгий час Демі комплексувала через пишну фігуру і ховала її під одягом, бажаючи схуднути й скинути зайве. Однак всі спроби не увінчалися успіхом-дівчина опинилася в лікарні з розладом харчової поведінки.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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