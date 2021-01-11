Супермодель з Великої Британії Демі Роуз, яку порівнюють з іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила фігурою в купальнику
Як розповідає Politeka, знімки красуня опублікувала у себе в Instagram.
Так, на опублікованих фотографіях Демі Роуз постає перед камерою в спокусливому купальнику, який, як здається, ледь не розірвався від значних обсягів знаменитості.
Образ красуня вирішила доповнити бездоганним макіяжем, злегка розпатланою зачіскою і ланцюжком на поясі. Кадри модель ніяк не підписувала, а її шанувальники були позбавлені такої можливості.
Ролики Демі Роуз вирішила викинути не у себе на сторінці в Instagram, а в каруселі Stories.
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Як ми розповідали до цього, модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", приміряла новий сміливий образ
Цього разу ефектна брюнетка вирішила підкреслити свої форми новим трендовим білизною з сіточкою і вишивкою. Довгий час Демі комплексувала через пишну фігуру і ховала її під одягом, бажаючи схуднути й скинути зайве. Однак всі спроби не увінчалися успіхом-дівчина опинилася в лікарні з розладом харчової поведінки.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер