Телеведуча, зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова похвалилася фігурою в блакитному бікіні

Струнка спокусниця зараз хвалиться фігурою на Мальдівах, де відпочиває зі своїм бойфрендом, передає Politeka.net.

Красуня цього разу позувала в блакитному міні-бікіні, яке натягнулося на її красивих формах, і дало помилуватися вигинами.

Зверху красуня одягла довгу пляжну сорочку, з якою грався вітер.

Артистка широко посміхалася, виставивши вперед ніжку.

"Флюїди відпустки 🌊🌊🌊😍 зупини момент, будь ласка🙌 🏻", - написала Ольга.

Всього за п'ять хвилин пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів. Деякі не схвалюють зайву худорлявість зірки й всіляко її висміюють.

"Зайка яка, 🔥 🔥 🔥 молодці, відпочинок вдався! ❤ ️ ", "Щаслива💞 💞 💞і це головне📌", " Оль, Ну ти їси, зовсім худенька😔", " пані Оля Цілую ваші прекрасні ніжки!!!!!", "Класна фотка😍 😍 😍, щира, відкрита, кайфова🔥 🔥 🔥 🔥 🔥, така довгоочікувана відпустка🙌 🙌 🙌 🙌!!!! Як вона була необхідна🙌 🙌 🙌!!!!! Супер😍 😍 😍", " Оля-Королева!! Тільки дельфіни не риби, а ссавці))", " Крутишка, давай додому😍 😘 🎉", "щаслива ти ❤ ️ щаслива - я", " заздрісні очі👀

Так і вабить Бірюза!!!🏞 ️ 🤧 ", "Ну, зовсім схудла", " так ваша фігура подобалася, дуже схудли ні попи, ні ляшек. До цього фігура супер була", "Дошки попливли", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова вийшла на вулицю, посвітивши бюстом і помилувалася вже сірим небом.

"Доброго ранку ❤️ з 8 ранку прокидалася, щоб не пропустити жодної хвилини останніх днів відпочинку...",- написала вона.

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