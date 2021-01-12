Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, підкорила формами в міні шортах і бікіні

Настя займається моделінгом досить давно, тому звикла показувати в Instagram найсміливіші свої фото. При цьому дівчина не приховує – увага фанатів їй дуже подобається і уникати його вона не буде. Навіть на пляжі Квітко намагається якомога більше і відвертіше позувати, роблячи знімки.

На фан-акаунті з'явилося одне з таких фото, яке чимало схвилювало мережу. Справа в тому, що Квітко володіє привабливою фігурою, а бюст шостого розміру практично неможливо приховати під крихітним ліфчиком без бретелей.

Тонкий білий ліф і джинсові міні-шорти підкреслили достоїнства дівчини найкращим чином, тому фото з прогулянки на пляжі не залишило фанатів байдужими. Нерідко вони дивуються пропорціям достоїнств дівчини, звинувачуючи ту в надмірній любові до пластики. Втім, даний факт Квітко заперечує.

"Доторкнутися до кого-небудь, а до неї не можна; Чарівна дівчина, як статуя ; Краща фігура; фууу жесть; видатний вигляд і унікальні форми, ось де напруга; одного разу мені знадобиться шанс зробити таке фото; Люблю тебе; Я спокусив себе цим кадром; прекрасна форма; Хороших свят, солодка леді; Ти виглядаєш дуже красивою 👌».

На одному з фан-акаунтів було показано одне з численних фото Анастасії, зроблене на пляжі. Дівчина позувала в білому купальнику, який був їй не зовсім за розміром. Верхня частина бікіні виявилася мала-частина грудей Квітко можна помітити з-під тканини знизу.

До слова, бюст шостого розміру моделі вже став її "візитною карткою". Рекламуючи купальники і білизну, модель завжди привертає до себе увагу.

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