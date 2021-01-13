Дочка українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала себе, влаштувавши хвилинку релаксу

Зірка цього разу здалася в халатику, який був частково відкритий. Дівчина одягла капелюшок, а образ доповнила прикрасами на шиї. Під халатом у Наташі можна помітити Бікіні, на талії пояс. Горова посміхалася і хвалилася своєю красою, яку у прийомної дочки Потапа не відняти. Кадр вийшов світлим і інтригуючим, адже Наташа зовсім не соромилася і радувала фанатів посмішкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр розміщений в сторіс Instagram, але зазвичай дівчину засипають компліментами:

"Найкраща дівчина на світі це сонце Наталі і батькам спасибі за таку красуню", " Наташа, крутишка. Дуже цікава дівчина, як на мене фігурка ідеальна, не повинно бути ніяких комплексів, так як кожна людина по своєму красива.. Обожнюю вашу сім'ю... Любові Вам!!!!", "Наташенька, ти-красуня!", "Моя дівчинка, ти завжди найщиріша і чесна", "обожнюю тебе".

Ми писали, що дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова подражнила шанувальників, виконавши запальний танець в міні-спідниці.

"Найкращий день у моєму житті!"- коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику красуня, в стилі Наді Дорофєєвої, ефектно рухається під музику, демонструючи неймовірні форми у всій красі.

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