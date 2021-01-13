Культова американська співачка Біллі Айліш, яка віддає перевагу балахончатому вбранню, засвітила розкішну фігуру в бікіні
Як розповідає Politeka, відповідна фотографія була опублікована на фан-сторінці знаменитості в Instagram.
"Пам'ятаєте це?"- коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Біллі Айліш постає перед камерою в прозорій сукні, демонструючи на камеру фігуру в сміливому бікіні. Її шанувальники прийшли в дикий захват від побаченого.
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"Неймовірно хороша", "неймовірна красуня! От би вона частіше радувала нас такими формами", "це справжня пожежа", "вона до біса гаряча", "здається, я закохався в неї", "неперевершений вигляд", "це найкраще, що я бачив за сьогодні", - пишуть вони.
Як ми повідомляли до цього, американська співачка Біллі Айліш вразила шанувальників появою із зірковим красенем на заході
На опублікованій фотографії можна помітити Біллі Айліш, яка позує поруч з Джастіном Бібером на публічному заході. При цьому ні вона, ні молода людина не приховують посмішки, тісно притулившись один до одного.
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