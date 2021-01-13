Відома українська співачка Аліна Гросу вразила шанувальників, показавши бездоганне обличчя крупним планом
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Зі Старим Новим роком, дорогі друзі💝 🎄 💝 🎄 💝 тепер вже точно настає 2021 і я дуже сподіваюся, що він всім нам принесе тільки позитивні емоції, щастя і натхнення 🙌 🏽 ура", - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії явно схудла Гросу лежить на ліжку, демонструючи розкішну фігуру поблизу.
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"Красуня", "дуже красива. Але очі таять щось. Якась смуток і біль в серці", "будь щаслива", "вау, яка красива мала", "ти просто неперевершено виглядаєш! Щастя тобі, будь щаслива!",- пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що співачка Аліна Гросу розкрила щось новеньке в соцмережі, розбурхавши яскравими фото
Так, Гросу позувала в сріблястій сукні-туніці з чорним поясом, чобітках-ботфортах, тримаючи в руці стильну сумочку в тон вбрання.
Волосся Аліна зібрала назад, доповнивши цибулю великими сережками-кільцями. Дівчина стояла поруч з надувними кульками, непідробно посміхаючись.
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