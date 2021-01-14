Популярний співак Олег Винник відчуває серйозні проблеми зі сном через занадто щільний робочий графік

Артист у програмі "Зірковий шлях" поділився, що вже кілька років працює практично цілодобово і страждає жахливим безсонням. Недосип може обернутися для нього серйозними розладами.

"Вже минуло 36 годин, як я не спав. Приїхали о першій годині ночі втомлені. Безсоння не дало мені можливості відпочити, а о 5 ранку вже треба було підніматися. Я не поспав і о 7 годині ранку вже був на майданчику», - розповів Олег Винник про свою роботу.

Відомий хореограф Олена Шоптенко, яка брала участь з ним в шоу "Танці з зірками", теж відчуває проблеми зі сном після народження малюка. Спортсменці було важко перебудуватися, адже вона звикла до спортивного режиму, але через півтора року вона звиклася і навіть перестала шукати причину безсоння дитини.

Невролог Наталія дитина в програмі попередила, що нестача сну може викликати ряд серйозних захворювань, включаючи неврози, депресії, інсульти, часто виникають проблеми з шлунково-кишковим трактом, такі як гастрит.

"Є безсоння, яке дійсно триває короткочасно і виникає як наслідок якихось перевантажень або події в житті", підкреслила медик. - "А є безсоння, яке може тривати більше трьох тижнів. Тоді потрібно не терпіти, а звернутися до лікаря".

Тим часом Олег Винник не перестає дивувати "вовчиць", нещодавно він показав в" Instagram " свій новий образ. На цей раз співак вибрав більш спортивний стиль, який добре підходить для холодної зими: синя толстовка з капюшоном і біла шапка з фірмовим логотипом артиста.

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