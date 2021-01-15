Найближчим часом ведуча Лідія Таран не з'явиться на телеекранах - вона розповіла подробиці

Як передає Politeka.net, відпустка в Туреччині закінчилася для 43-річної зірки хворобою і самоізоляцією. Таран повідомила у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, що незважаючи на дотримання всіх правил (а локдаун на курорті ще жорсткіше, ніж в Україні) по прибуттю додому тест на китайський вірус все ж показав позитивний результат.

"У найближчих ефірах ТСН на "1+1" ми не зустрінемося... На жаль, я захворіла COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції вдома. Після короткої святкової відпустки в Туреччині, я зробила ПЛР-тест і отримала позитивний результат... І навіть незважаючи на дотримання суворих карантинних вимог в тій країні і під час самої подорожі - це все одно зі мною сталося... Цей вірус підступний і ніколи не знаєш, де і як з ним зіткнешся, навіть якщо контролюєш ситуацію", - заявила Лідія.

Ведуча додала, що в даний час відчуває себе добре, температура 37,5. Крім того, вона підтримує зв'язок з лікарем, приймає ліки й вітаміни.

У своєму мікроблозі в Instagram Таран навіть жартує: опублікувала кумедні знімки, де нібито бореться з вірусом, зображеним на величезному екрані.

"На 1 фото я його, на 2 - він мене? О ні! Не дочекається! Боротися з вірусною тварюкою вітаміном С, В, цинком та серіалами - заняття, звичайно, захоплююче, проте я б воліла назад на роботу! 😷", - підписані кадри.

Користувачі бурхливо обговорюють те, що трапилося, бажаючи ведучій якнайшвидшого одужання:

"Ліда є справжній сміх))"; "Лідуся, бий його всіма вітамінами і позитивним настроєм! Одужуй, нехай все легко пройде🙏"; "Ми не здамося без бою😆❤️".

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