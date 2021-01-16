Відома телеведуча Леся Нікітюк похвалилася одним зі своїх талантів

Українська теледива порадувала шанувальників новими кадрами в Instagram, передає Рoliteka.net.

Нікітюк записала відео, сидячи в машині, вікна якої практично повністю засипані снігом.

Телеведуча вирішила не втрачати даремно часу.

"Нас замело в машині. Ми сидимо чекаємо, поки машина розтане. А поки пісня для вас. Біла хуртовина зима снігом запорошила. Я пришила тебе до себе. Я так вирішила. Шиншила. Тіна, Добрий вечір", - заспівала Леся і звернулася до Кароль, яка, як відомо, виконує цю композицію.

Композиція дійсно підходить до ситуації в якій опинилася телеведуча.

Зазначимо, Нікітюк не вперше блиснула вокальним талантом. На початку 2020 року телеведуча навіть записала в студії свою першу пісню. Композиція стала саундтреком до тревел-шоу Лесі le Маршрутка.

Шанувальники Нікітюк тоді із захопленням зустріли пісню, і закликали Лесю не зупинятися і взяти участь у Нацвідборі на Євробачення. Але, як відомо тоді конкурс не відбувся через пандемію. Можливо артистка зможе порадувати фанатів цього року.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.