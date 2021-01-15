Переможниця шоу" Холостяк-10 " Даша Ульянова насолодилася відпочинком в сонячному образі

Як пише Politeka.net, красуня відмінно провела час в теплому Дубаї і поділилася новим фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Дівчина відвідала ресторан в блузці з мереживними квітковими візерунками, яку пікантно розстебнула, і дозволила милуватися спокусливим виглядом. Струнку фігуру Даші підкреслив яскравий плетений поясок, а образ довершили дзеркальні окуляри і легкий макіяж.

Зірка "Холостяка" присіла за столик і підняла келих шампанського в очікуванні замовлення. На знімку Даша Ульянова явно задивилася на красиві пейзажі Дубая, які згадала в описі до фото.

"Дуже багато людей, вибираючи Емірати для відпочинку, не беруть систему «все включено», як ми це робимо, наприклад, в Туреччині або Єгипті. Як правило, всі їдуть на сніданки або сніданок+вечеря. І це правильно, адже навіщо харчуватися в готелі, коли в Дубаї стільки красивих закладів з відмінною кухнею", - зазначила модель. - "А які заклади вам сподобалися в Дубаї? Де красиві оглядові майданчики і смачні страви? ☺ ️ P P. S. Якщо знайшли чийогось чоловіка, який сказав, що поїхав у справах в Запоріжжі, то я не винна".

Користувачів мережі вразив курортний образ знаменитості, про що вони повідомили в коментарях:

"На концерт Моргенштерна не потрапила?"; "Дубаї❤️ окуляри бомба)"; "ти дуже красива"; "Даша яка ж ти красива, мила, і найкраща";" така шикарна 😍 😍 фотка кайф🔥"; " Дашуля, гарного тобі відпочинку!!!😀 🤗 😀 ❤ ️ Красот красуня!".

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