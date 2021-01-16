Готель на популярному курорті, який користується попитом серед туристів, за лічені хвилини згоріла дотла
Про це пишуть російські ЗМІ.
НП сталася на Занзібарі (Танзанія). Так, готель Blue Bahari, в якому проживали російські туристи, повністю вигорів.
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За інформацією журналістів, пожежа сталася в населеному пункті Пвані-Мчагані. Як розповідають очевидці, спершу загорілася сусідня будівля, потім вогонь по дахах з пальмового листя перекинувся на Blue Bahari.
На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав, всіх туристів перевезли в інші готелі по близькості.
Інший очевидець розповів, що вогняна НП сталася близько третьої години ночі за місцевим часом.
"Я перший завдяки щасливому випадку помітив пожежу і почав всіх будити. Він почався з сусіднього готелю, там велися роботи якісь. Були вибухи. У нашого готелю всі дахи з соломи, тому за 27 хвилин дотла згоріла приблизно половина корпусів і ресепшен", - цитує очевидця портал Life Shot.
Евакуація настільки швидка пройшла, що російські туристи не встигли навіть забрати з готелю свої особисті речі.
Раніше ми розповідали, що в Єкатеринбурзі пожежа забрала життя 8 людей.
Трагедія сталася 12 січня, а загиблі були виявлені в квартирах на другому, п'ятому і дев'ятому поверхах.
Відзначається, що дитина померла в ході реанімаційних заходів. Ще одного неповнолітнього (йому приблизно 16 років) госпіталізовано в стані середньої тяжкості.
Осередок загоряння розташовувався поруч з диваном. Імовірно, в квартирі використовувалися пальники, також там було виявлено багато недопалків.
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