"Спершу загорілася сусідня будівля, потім вогонь по дахах з пальмового листя..."

Готель на популярному курорті, який користується попитом серед туристів, за лічені хвилини згоріла дотла

Про це пишуть російські ЗМІ.

НП сталася на Занзібарі (Танзанія). Так, готель Blue Bahari, в якому проживали російські туристи, повністю вигорів.

За інформацією журналістів, пожежа сталася в населеному пункті Пвані-Мчагані. Як розповідають очевидці, спершу загорілася сусідня будівля, потім вогонь по дахах з пальмового листя перекинувся на Blue Bahari.

На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав, всіх туристів перевезли в інші готелі по близькості.

Інший очевидець розповів, що вогняна НП сталася близько третьої години ночі за місцевим часом.

"Я перший завдяки щасливому випадку помітив пожежу і почав всіх будити. Він почався з сусіднього готелю, там велися роботи якісь. Були вибухи. У нашого готелю всі дахи з соломи, тому за 27 хвилин дотла згоріла приблизно половина корпусів і ресепшен", - цитує очевидця портал Life Shot.

Евакуація настільки швидка пройшла, що російські туристи не встигли навіть забрати з готелю свої особисті речі.

Раніше ми розповідали, що в Єкатеринбурзі пожежа забрала життя 8 людей.

Трагедія сталася 12 січня, а загиблі були виявлені в квартирах на другому, п'ятому і дев'ятому поверхах.

Відзначається, що дитина померла в ході реанімаційних заходів. Ще одного неповнолітнього (йому приблизно 16 років) госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Осередок загоряння розташовувався поруч з диваном. Імовірно, в квартирі використовувалися пальники, також там було виявлено багато недопалків.

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