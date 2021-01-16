Українцям роз'яснили, що буде з обмежувальними заходами по завершенню локдауну, який триватиме до 24 січня включно

Так, з 25 січня Україна повернеться в "помаранчеву" зону карантину, пише Обозреватель.

Про те, що локдаун після 24 січня продовжувати не будуть вже попереджав глава Кабміну Денис Шмигаль.

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"Цей карантин, який діє зараз, завершиться 24 січня. З 25 – го ми, ймовірно, перейдемо в "помаранчеву" зону, що діяла до введення нинішніх правил", - пояснював Денис Шмигаль.

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По завершенню локдауну, який діє в Україні з 8 по 24 січня включно, набудуть чинності наступні обмеження:

  • заборона відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку;

  • заборонено діяльність установ розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;

  • під забороною діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

  • забороняються планові госпіталізації в лікарнях;

  • також під забороною робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

Але в помаранчевій зоні карантину відразу запрацюють готелі, і працюватимуть розважальні заклади, кінотеатри із заповнюваністю в 50%.

Також ми писали, що з 14 січня в Україні набув чинності закон про нові штрафи (був прийнятий Радою 17 грудня 2020) - власників бізнесу тепер мають право карати за відсутність захисного засобу у персоналу або Відвідувачів.

Для підприємців штрафи становлять від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 гривень.

Нагадавши, Злісних порушників карантину позбавлятимуть волі

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