Популярна американська співачка Аріана Гранде похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому вбранні

Спекотна 27-річна красуня порадувала шанувальників новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Гранде позує у вельми спокусливому образі. Так, юна співачка вирішила продемонструвати всю красу своєї фігури, примірявши чорний боді. Аріана доповнила свій нехитрий гламурний образ зухвалими колготами в сіточку і туфлі на високій шпильці.

Гранде зібрала волосся в свій коронний високий хвіст, а в макіяжі зробила акцент на очі, які вигідно підкреслила за допомогою темних тіней.

Співачка напівлежить прямо на підлозі, кокетливо вигну талію і спираючись на підлогу однією рукою. У такому образі красуня виглядає по-справжньому небезпечною.

Її шанувальники прийшли в захват від такого спокусливого образу і буквально засипали зірку лайками і компліментами.

"Ти карколомна", "Окей, вау, ти ідеальна", "Мяу", "мила королева", "чудова", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Гранде поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

По всій видимості, Аріана вирішила зробити селфі вдома. На фото вона позує прямо перед камерою, а на її обличчя падає промінь світла. Красуня позує в топі або в білизні з тонкими лямками. При цьому її плечі і ключиці залишилися оголеними.

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