Популярна американська співачка Аріана Гранде похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому вбранні
Спекотна 27-річна красуня порадувала шанувальників новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Гранде позує у вельми спокусливому образі. Так, юна співачка вирішила продемонструвати всю красу своєї фігури, примірявши чорний боді. Аріана доповнила свій нехитрий гламурний образ зухвалими колготами в сіточку і туфлі на високій шпильці.
Гранде зібрала волосся в свій коронний високий хвіст, а в макіяжі зробила акцент на очі, які вигідно підкреслила за допомогою темних тіней.
Співачка напівлежить прямо на підлозі, кокетливо вигну талію і спираючись на підлогу однією рукою. У такому образі красуня виглядає по-справжньому небезпечною.
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Її шанувальники прийшли в захват від такого спокусливого образу і буквально засипали зірку лайками і компліментами.
"Ти карколомна", "Окей, вау, ти ідеальна", "Мяу", "мила королева", "чудова", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Гранде поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.
По всій видимості, Аріана вирішила зробити селфі вдома. На фото вона позує прямо перед камерою, а на її обличчя падає промінь світла. Красуня позує в топі або в білизні з тонкими лямками. При цьому її плечі і ключиці залишилися оголеними.
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Як повідомляла Politeka, мініатюрна Аріана Гранде оголила ключиці і заманила чуттєвим фото: «Немає слів».
Також Politeka писала, що Дженнер, Роналду, Гомес та інші зірки, у яких більше всіх передплатників в Instagram: кращі фото.