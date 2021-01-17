Лютий стане ідеальним місяцем для українців
Він почнеться в понеділок і закінчиться в неділю, а значить-це відмінний місяць для тих, хто звик починати свої справи з Понеділка, пише
У лютому буде 20 робочих днів і 8 – вихідних.
Потрібно відзначити, що ніяких додаткових святкових вихідних в цьому місяці не передбачено, проте самих свят буде дуже багато.
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Наприклад, можна відзначати День бабака, зустрічати Китайський Новий рік, а також вітати своїх коханих з Днем святого Валентина, почитати Героїв Небесної Сотні.
Календар свят у лютому 2021 року виглядає наступним чином:
- 2 лютого-День бабака; День безпечного Інтернету
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
- 6 лютого-Міжнародний день бармена
- 9 лютого-Міжнародний день стоматолога
- 11 лютого – Всесвітній день Хворого; Міжнародний день жінок і дівчаток в науці
- 12 лютого – Китайський Новий Рік
- 13 лютого – Всесвітній День радіо
- 14 лютого – День Святого Валентина; День комп'ютерника
- 15 лютого-Стрітення Господнє; Міжнародний день онкохворої дитини; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 17 лютого-День спонтанного прояву доброти; День кота в Європі
- 19 лютого-День Державного герба України
- 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні; Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого-Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого-Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя
- 28 лютого-Всесвітній день рідкісних захворювань; День працівників патрульно-постової служби України.
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