Розпочнеться в понеділок і закінчиться в неділю

Лютий стане ідеальним місяцем для українців

Він почнеться в понеділок і закінчиться в неділю, а значить-це відмінний місяць для тих, хто звик починати свої справи з Понеділка, пише РБК-Україна.

У лютому буде 20 робочих днів і 8 – вихідних.

Потрібно відзначити, що ніяких додаткових святкових вихідних в цьому місяці не передбачено, проте самих свят буде дуже багато.

Наприклад, можна відзначати День бабака, зустрічати Китайський Новий рік, а також вітати своїх коханих з Днем святого Валентина, почитати Героїв Небесної Сотні.

Календар свят у лютому 2021 року виглядає наступним чином:

2 лютого-День бабака; День безпечного Інтернету

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого-Міжнародний день бармена

9 лютого-Міжнародний день стоматолога

11 лютого – Всесвітній день Хворого; Міжнародний день жінок і дівчаток в науці

12 лютого – Китайський Новий Рік

13 лютого – Всесвітній День радіо

14 лютого – День Святого Валентина; День комп'ютерника

15 лютого-Стрітення Господнє; Міжнародний день онкохворої дитини; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

17 лютого-День спонтанного прояву доброти; День кота в Європі

19 лютого-День Державного герба України

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні; Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого-Міжнародний день рідної мови

22 лютого-Міжнародний день підтримки жертв злочинів

27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя

28 лютого-Всесвітній день рідкісних захворювань; День працівників патрульно-постової служби України.

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