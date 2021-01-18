Цього року великі українські вокзали можуть змінити власника, чим це загрожує для українців

Держава має намір віддати приватникам збиткові об'єкти транспортної інфраструктури, пише "КП в Україні". Кабмін планує передати в концесію (тобто влада все ж контролюватиме ці об'єкти) 7 залізничних вокзалів, включаючи центральний столичний вокзал "Київ-Пасажирський".

Очікується, що в концесію терміном на 20 років крім "Київ-Пасажирського" будуть також передані Харківський залізничний вокзал, вокзали Хмельницького, Вінниці, Дніпра, Миколаєва і Чопа.

В Укрзалізниці пояснюють це тим, що вокзали у великих містах зараз не приносять прибутку. Згідно з підрахунками, в даний час збитки становлять близько 800 млн гривень на рік. Відбувається це в основному через продаж збиткових квитків й утримання залів очікування.

"У теорії, від концесії повинен виграти пасажир, - зазначила юрист Марія Коваль. - У будівлі вокзалу як і раніше продаватимуть квитки в касах, там повинні будуть функціонувати туалети і зали очікування. Тобто за ці послуги з пасажира гроші брати не будуть..."

При цьому, за словами Коваль, інвестор зобов'язується підтримувати приміщення вокзалу в хорошому стані.

Серед ризиків фахівці називають те, що інвестори можуть перетворити вокзали в чергові торгові центри. Більш того, парковка в пішій доступності від об'єкта, ймовірно, також стане платною.

А якщо між державою та інвестором виникне конфлікт, для вирішення якого потрібно перейти в судову площину, то невідомо, хто буде обслуговувати об'єкт під час розгляду, який може затягнутися на місяці, а то й роки.

Раніше ми повідомляли, тим часом українці продовжують скаржитися на неякісні послуги Укрзалізниці. Так, пасажири поїзда Ворохта-Київ обурилися тим, що в зиму, під час поїздки, їм довелося випробувати не собі принади несподіваного "душа".

З вікон текла вода, при цьому інтенсивність потоку була такої сили, що ліжка пасажирів були мокрими.

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