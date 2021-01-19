Здається, у світі вже давно стало нормою народжувати в зрілому віці

Є знаменитості, які не прагнуть ставати батьками в ранньому віці, інші ж наважуються на других дітей через багато років, пише Politeka.net. Познайоммось з зірками, які стали мамами, коли їм було за 40 років.

Відома співачка Ірина Білик вперше стала мамою сина Гліба у 1999 році. Батько дитини - модель Андрій Оверчук, з яким зірка пізніше розлучилася. Лише через 16 років на той момент 45-річна артистка, вийшовши заміж за продюсера Аслана Ахмадова, зважилася на другу дитину. Зараз батьки виховують хлопчика, який з'явився на світ завдяки сурогатному материнству.

Українська ведуча новин Алла Мазур народила сина, Артема, в 43 роки. Зірка ретельно приховує подробиці особистого життя і протягом багатьох років не розкриває імені батька дитини.

В Інтернеті є відео, на яких видно, що хлопчик росте дуже розумним і талановитим.

Російська примадонна Алла Пугачова народила першу дочку, Христину Орбакайте, у 22 роки. Через кілька невдалих шлюбів артистка знайшла свого ідеального чоловіка - Максима Галкіна, з яким вона зважилася завести двох дітей. На той момент зірці було вже 64 роки. Маленькі Гаррі і Ліза з'явилися на світ завдяки сурогатній матері.

Актриса Анастасія Заворотнюк, яка стала відомою роллю в серіалі "Моя прекрасна няня", в шлюбі з бізнесменом Дмитром Стрюковим народила двох дітей Анну і Майкла (в 1996 і 2000 роках). А у 47 років в новому шлюбі з фігуристом Петром Чернишовим, у Анастасії народилася дочка, Мила.

Моніка Беллуччі в шлюбі з актором Венсаном Касселем народила двох дочок Діву і Леоні. Перша - з'явилася на світ у 2004 році, коли Моніці було 40 років.

Діва:

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