У Києві попрощалися з близьким до студії «Квартал 95» юристом Сергієм Нижнім

40-річний юрист помер в результаті важкої хвороби в ніч на 15 січня. У понеділок, 18 січня його провели в останню путь. Як повідомляє Обозреватель, церемонія прощання з нижнім проходила в спеціальному залі Київського Медичного центру «Феофанія» з 12:30 до 14:00.

Близькі Нижнього розповіли, що він боровся з серйозним захворюванням, проте не уточнили, з яким саме. Без чоловіка і батька залишилися дружина і троє дітей покійного.

Відзначимо, що Нижній був співуправляючим партнером юридичної компанії HillMont Partners. Відомо, що юрист входив до найближчого оточення нинішнього президента, а також свого часу консультував студію «Квартал 95».

Зазначимо, що раніше команда «Квартал 95» перенесла ще одну важку втрату. Про це розповів Олександр Пікалов.

Так, в 2007 році в аварії розбився один з ключових артистів Студії музикант Анатолій Костюк. За словами Пікалова, особливо важко переніс цю втрату Євген Кошовий.

"Це жорстка втрата була. У нього народилася дитина, він відвіз малюка в Кривий і мчав назад і вилетів з траси. На тій гребаній трасі, де Кузьма...вночі їхав, тому що наступного дня мала бути... Дещиць погано бачив", - розповів Пікалов.

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