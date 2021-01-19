Погода в Україні 19 січня не залишить українцям надії на комфортні прогулянки

Як передає Politeka.net, на сайті Укргідрометцентру з'явився свіжий прогноз, згідно з яким у вівторок морози не відступлять. Відомо, що в західні області повернеться сніг, а інші регіони продовжать ховатися від лютих морозів.

Так, у східних регіонах 19 січня температура опуститься до -15 градусів. Вночі очікуються морози в районі -19..-20 градусів.

У південних областях буде найтепліше. В Одеській області очікується -7..-9 градусів, а в Миколаївській та Херсонській областях до -12 вдень, і -18 вночі.

На заході буде найхолодніше. До того ж, очікується сніг. Вдень температура опуститься до -10..-15 градусів, а вночі очікується серйозне похолодання до -20, а місцями і до -23 градусів.

Центральні регіони теж будуть страждати від морозів. Вдень у центрі температура триматиметься в районі -15 градусів, а вночі впаде до -20..-21 градуса.

Варто відзначити, що вже 20 січня морози почнуть поступово відступати. Спочатку потеплішає в західних областях, після чого різке потепління настане у всіх регіонах. Всього через кілька днів замість снігу українці зіткнуться з дощем і мокрим снігом.

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