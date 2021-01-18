Популярна інста-діва Анастасія Квітко похвалилася величезним букетом троянд і вразила формами в наряді з глибоким декольте

Відома модель, яку багато хто запам'ятав як російську копію Кардашьян, поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото Квітко показала себе вдома в незвично жіночному для неї образі. Найчастіше спекотна красуня з'являється на знімках у відвертих купальниках або нижній білизні, проте на цей раз модель вирішила продемонструвати свою більш чуттєву сторону.

На фото вона позує в костюмі ніжно-бежевого кольору. На ній Довга плісирована спідниця в підлогу, а також кофта з довгим рукавом. Втім, Квітко вирішила не відходити від звичного образу занадто далеко, тому її наряд тут же привертає увагу екстремально глибоким декольте, яке дозволяє моделі продемонструвати пишні груди.

Втім, спокуслива фігура не єдине, чим вирішила похвалитися Квітко. Модель позує поруч з величезним букетом троянд, який виглядає просто безрозмірним.

Шанувальники красуні прийшли в захват від її нового поста.

"Красиві квіти, прямо як ти", "прекрасні квіти для прекрасної Анастасії", "багаті жінки заслуговують великих речей", "шикарна", "Королева краси", "Ти ангел", "такий великий букет", "ти троянда серед троянд", "найрозкішніша дама на планеті", - пишуть люди.

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