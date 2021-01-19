Їй було всього 37 років

Померла 37-річна депутат Черкаської міської ради, голова фракції "За майбутнє" Олена Шевченко

Серце жінки перестало битися в результаті ускладнень після операції. Відомо, що у 37-річної жінки залишилася 10-річна донька Софія.

Про це повідомляє видання "Чесно". Крім того, у міській раді Черкас висловили жаль з приводу передчасної смерті колеги.

Колеги характеризують Шевченко як хорошого професіонала, яка була завжди привітна і щира.

"У нашій пам'яті Олена Шевченко назавжди залишиться привітною і щирою людиною, доброзичливою колегою, справжнім професіоналом своєї справи, завжди уважною і відповідальною. Її смерть - це непоправне горе для її рідних, близьких, друзів і колег", - йдеться в публікації на сторінці Черкаської міської ради в соцмережі Facebook.

Олена Шевченко була депутатом Черкаської міської ради від "Самопомочі" з 2015 року. На місцевих виборах - 2020 року її обрали на другий термін, тоді вона стала головою фракції "За майбутнє".

До всього іншого, жінка очолювала комісію з питань бюджету та економічного розвитку, а також працювала заступником директора Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради.

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