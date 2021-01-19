Популярна модель, телеведуча і дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова розповіла про перенесену пластичну операцію

Як повідомляє Politeka.net, подробицями знаменитість поділилася на своїй сторінці Instagram, і показала як виглядає зараз.

Логунова зважилася на операцію, щоб виправити викривлення перегородки носа.

"Є ще набряк, синці проходять. Потрібно масажувати. Викривлення було з лівого боку. Нарешті я дихаю повним носом. Це кайф. Коли зійдуть набряки, буде краще видно форму", - розповіла блогер і модель.

Після операції у Логунової залишилися синці і набряки на обличчі, які з часом зійдуть. Однак вона ні про що не шкодує - це ціна, яку їй довелося заплатити за можливість вільно дихати.

Логунова пише, що здійснилася її меча - нехай невелика. Тепер вона щаслива.

Раніше повідомлялося, що модель і дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова вразила розкішним виглядом в сукні з екстремальним вирізом. Логунова позує на шкіряному дивані в кімнаті з розкішним оздобленням

На фото вона тримає в руках склянку з водою і млосно підносить його до рота.

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