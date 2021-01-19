Грузинський продюсер, зірка шоу "Холостяк-6" і тренер "Зважениі та щасливі" Іраклі Макацарія яскраво відсвяткував Водохреща

Як повідомляє Politeka.net, знаменитий красень пішов християнським традиціям і занурився в холодну воду. Він записав процедуру на відео, яке розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте до кінця).

Іраклі прийшов до спеціальної ополонки в довгому вбранні з короткими рукавами, схожому на ночнушку, забрався сходами в спеціальну купіль, а потім тричі пірнув і перехрестився, як того вимагає ритуал. Після останнього занурення наскрізь промоклий спортсмен вибрався назовні і пішов грітися, тремтячи на ходу.

"Вітаю всіх зі світлим святом Водохреща! Нехай свята вода омиє всі наші гріхи і віднесе течією всі біди і проблеми", - побажав Макацарія шанувальникам в коментарях.

Багато користувачів мережі захопилися мужністю зірки і поділилися своїми враженнями в коментарях:

"Відразу відчувається здорова і усвідомлена духовна позиція, повага до вас, Іраклі, всім добра і очищення"; "Ну ти сміливий, звичайно"; " ви-супер мотиватор!"; "Ві дуже смілива людина, зі святом!"; "Жесть"; " хоробре і сміливе пірнання 🙏 з Хрещенням🙏"; "вчинок справжнього чоловіка!"; "Приємно бачити як ви серйозно до цього підійшли. Приємно споглядати. За всіма правилами. Нехай свята вода Змиє все погане і принесе тільки хороше"; " Ох! Треба без одягу"; "бідолаха"; " як же холодно, але я захоплююся!"; "Прям відео холод передало";" мені аж холодно стало";" навіть дивитися холодно";"з розуму зійти , в такий мороз 🥶 дуже сміливо".

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