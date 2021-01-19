Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловився про закупівлю ПЛР-тестів з Росії

Він переконував на брифінгу, що в Україні для тестування коронавірусу не закуповували ПЛР-тести з Росії. Є тільки поодинокі випадки для використання в приватних установах.

За словами міністра, це не просто інформація, яка не відповідає дійсності, а це черговий фейк.

Степанов пояснив, що тести для українців закуповувалися в таких країнах-виробниках: Китай, США, Корея, Польща, Британія, Франція, Австрія, Канада, Чехія, Туреччина і Сінгапур.

"На сьогодні закупівля більшості ПЛР-тестів відбувається в українського виробника", - підкреслив міністр.

Він також уточнив, що в Україні офіційно зареєстровано 66 медичних позицій на виявлення коронавірусу, з яких Китай – 15, Україна – 12, США – 7, Корея – 5, Італія – 5. І тільки 3 позиції були зареєстровані з РФ і використовуються в Україні деякими приватними лабораторіями. Тобто менше 0,6%, підсумував міністр.

Нагадаємо, що в Україні на ранок 19 січня кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1 167 655. Лише за добу такий діагноз поставили 3939 громадянам, із яких 801 був госпіталізований.

За цей час COVID-19 забрав 177 життів, всього померли 21 046 осіб, а ще 15 052 змогли подолати хворобу, розширивши список одужалих до 886 248.

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