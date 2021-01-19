Популярний співак Олег Винник, мабуть, вирішив не порушувати українські традиції на Водохреща

Свіжі кадри з'явилися в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Судячи з фото в Instagram Stories, Олег Винник після повернення в Україну вирішив зануритися в крижану воду.

Напередодні Хрещення відомий співак виставив фотографію, на якій виднівся рюкзак виконавця і біла спортивна шапка на тлі снігу.

Можливо, таким чином Олег Винник натякнув, що не відмовлявся від традиції зануритися на Водохреща в крижану воду.

У Facebook з цього приводу вирішили пожартувати над українським виконавцем. Так, журналіста Світлана Крюкова виставила колаж, де культовий музикант Іггі Поп після стрибка в лунку перетворюється на молодого Олега Винника.

"У Помолоділого Іггі аж колір брів змінився", "Дженніфер Еністон аж помолодшала", " Краща ополонка сьогодні!", "Мільйонери, знаменитості, а труселя як у мого діда", "нечиста сила", - написали українці в коментарях під публікацією.

Варто також відзначити, що раніше скромний Олег Винник не був помічений в подібному, а цього разу ризикнув з'явитися на публіці в трусах.

Раніше ми розповідали, що в програмі "Зірковий шлях" Винник поскаржився на проблеми зі здоров'ям через напружений графік-тоді ще співак погодився з тим, що пора б відпочити.

За словами Олега, останнім часом його мучить безсоння, і він може не спати більше 24 годин, що негативно відбивається на організмі співака.

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