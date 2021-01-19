Популярний співак Олег Винник, мабуть, вирішив не порушувати українські традиції на Водохреща
Свіжі кадри з'явилися в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Судячи з фото в Instagram Stories, Олег Винник після повернення в Україну вирішив зануритися в крижану воду.
Напередодні Хрещення відомий співак виставив фотографію, на якій виднівся рюкзак виконавця і біла спортивна шапка на тлі снігу.
Повністю роздягнена Волочкова вискочила на мороз, повторивши свій коронний номер: "Вітаю..."
Гордий Олег Винник показав Пономарьову, на що здатна його красуня-дружина: "Аж мурашки по шкірі..."
Іменинниця Полякова вперше зважилася показати свого чоловіка на Мальдівах, рідкісні кадри: "У шапочці і..."
Полякова в мокрому бікіні відгуляла день народження на Мальдівах, зачепивши Горбунова і Нікітюк: "Діти не впізнають"
Скандалом обернувся фінал "Холостяка", такого ще не було: "Всі учасниці відмовилися..."
Можливо, таким чином Олег Винник натякнув, що не відмовлявся від традиції зануритися на Водохреща в крижану воду.
У Facebook з цього приводу вирішили пожартувати над українським виконавцем. Так, журналіста Світлана Крюкова виставила колаж, де культовий музикант Іггі Поп після стрибка в лунку перетворюється на молодого Олега Винника.
"У Помолоділого Іггі аж колір брів змінився", "Дженніфер Еністон аж помолодшала", " Краща ополонка сьогодні!", "Мільйонери, знаменитості, а труселя як у мого діда", "нечиста сила", - написали українці в коментарях під публікацією.
Варто також відзначити, що раніше скромний Олег Винник не був помічений в подібному, а цього разу ризикнув з'явитися на публіці в трусах.
Раніше ми розповідали, що в програмі "Зірковий шлях" Винник поскаржився на проблеми зі здоров'ям через напружений графік-тоді ще співак погодився з тим, що пора б відпочити.
За словами Олега, останнім часом його мучить безсоння, і він може не спати більше 24 годин, що негативно відбивається на організмі співака.
Нагадавши, дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "мене рятували..."
Як повідомляла Politeka, пристрасний Винник не стримав таємних почуттів до своєї бек-вокалістки, спекотні кадри: "красені"
Також Politeka писала, як виглядає і чим займається син Олега Винника і Таюне, якого приховують від публіки