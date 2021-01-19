Молода дружина відомого музиканта і продюсера Олександра Цекало, актриса і художниця Дарина Ервін показала свою пляжну фігуру на відпочинку

Спекотна красуня поділилася новим кадром з моря в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зараз Ервін відпочиває на сонячному курорті, де із задоволенням купається в блакитній водичці. На фото красуня якраз стоїть біля самої води, судячи з усього, тільки збираючись зануритися.

Для пляжного відпочинку Дарина вибрала купальник-бікіні з білим верхом і темним низом. При цьому, ліф у вигляді двох невеликих трикутничків тканини ледь справляється з пишними грудьми красуні.

Морський вітерець красиво розвіває волосся Ервін, яка задумливо дивиться кудись убік.

"Кожен повинен у щось вірити. Я вірю, що піду на пляж", - підписала фото артистка.

Її передплатники тут же відреагували на кадр.

"Найкрасивіше тіло в історії Інстаграма", "розкішна жінка!", "Незрівнянна фігура", "шикарна дівчина", "легше", "Дарина, ви прекрасні", "як завжди сексі леді", "бейба", - пишуть люди.

Як відомо, Дарина Ервін і Олександр Цекало одружилися в 2019 році в США, в Беверлі-Хіллс. Ервін молодший за свого чоловіка на 30 років.

Раніше ми писали, що Ервін опублікувала в Instagram нове фото, на якому постала в білих широких штанях, трохи пом'ятих, і такого ж кольору футболці.

Довговолоса брюнетка з сигаретою в руці позувала, швидше за все, в студії або галереї, де були представлені її картини.

Нагадаємо, екзотична дружина Цекало похвалилася зухвалим талантом: на межі пристойності.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Цекало в міні-бікіні виставила свої "бідончики" на загальний огляд.

Також Politeka писала, що молода дружина Олександра Цекало підкреслила округлі форми.