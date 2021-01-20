Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна похвалилася новою зачіскою
Як передає Politeka.net, свіжі кадри вона виклала в "Instagram" сторіз.
Єфросиніна показала кадри зі своїм шестирічним сином Олександром.
"Саша приніс зірку, яку спер в садку, і сказав, що це мені для краси», - каже телеведуча і закриває обличчя об'ємною зіркою, вирізаною з паперу.
Єфросиніна пожартувала, що є маски які можна накласти на відео. А у неї буде реальна. При цьому вона зазначила, що, за словами сина, так вона виглядає краще.
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"Опача, зіркою стаю", - каже вона.
Телеведуча також похвалилася новою зачіскою з чубчиком.
При цьому на одному з сторіз Єфросиніна додала наступний текст: "А папка наш, як зазвичай... досі не помітив, що я чубок відстригла... так і живемо".
Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна підхопила Китайський вірус і перенесла його в легкій формі. Щоб відновити форму зірку вже займається в спортзалі, хоча дається це важче ніж зазвичай.
"Перше тренування після одужання - це чортова жерсть. Я ніби банка з квашеними помідорами, і кожна помідорка вагою з тонну", - описала свій стан після занять ведуча.
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