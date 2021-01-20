Вчені розповіли, які маски краще вибрати, щоб захистити себе від коронавірусу

За словами ряду дослідників, носити відразу дві маски - хороша ідея, коли більш функціональна маска недоступна. Це може посилити захист від коронавірусу, пише Health.com.

У статті говориться, що носіння двох масок може бути розумною ідеєю, якщо фільтруюча здатність масок не дуже висока.

Вчені провели дослідження і встановили, що кілька шарів тканини фільтрують вірусні частинки краще, ніж один шар, а два шари високоякісної тканини з щільним переплетенням працюють найкраще. При використанні матеріалів нижчої якості більша кількість шарів може працювати краще.

"Носіння відносно вільної хірургічної маски або маски іншого медичного типу з щільно прилеглою тканинною маскою поверх неї може створити кращий "сендвіч" з маскою", - додають вчені в статті.

Наприклад, до такого способу носіння маски вдавалися Джо Байден і Том Круз. Під низ вони надягали хірургічну маску, а зверху - тканинну маску. Відмінно працює і інший спосіб - надіти тканинну маску, а поверх неї - хірургічну маску.

Коли вам потрібно носити дві маски, залежить від якості маски, якщо воно погане - то краще носити одночасно дві маски.

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