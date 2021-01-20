Людей незабаром сколихне нова катастрофа через пандемію коронавірусу

Зокрема, ситуація з пандемією коронавірусу в світі виходить з-під контролю, а тому країнам необхідно посилити обмежувальні заходи.

Таке попередження озвучив провідний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, повідомляє прес-служба ООН в Twitter.

До того ж, за його словами, незабаром статистика смертності може досягти показника в 100 тис. осіб за тиждень.

"Очікується, що найближчим часом глобальна смертність від COVID-19 перевищить 100 000 на тиждень (у порівнянні з більш ніж 93 000 смертей, зареєстрованих минулого тижня)", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 20 січня коронавірусом у світі та в Україні захворіли 96,6 млн осіб. За минулу добу інфекцію виявили ще у 585 тис.пацієнтів. Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) побоюються, що рівень смертності від СOVID-19 незабаром досягне 100 тис. за тиждень.

Також раніше повідомлялося, що коронавірус в Україні поширюється і в лікарні госпіталізують тих, хто перебуває у важкому стані.

Для тих, у кого вірус вже підтверджений і у тих, у кого тільки його підозрюють, Медичні послуги можуть бути безкоштовними. Крім того, є перелік медичних послуг, які всім пацієнтам надають безкоштовно.

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