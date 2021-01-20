Помер відомий український дизайнер Сергій Єрмаков, який одягав багатьох зірок
Сумну новину повідомила співачка і телеведуча Анжеліка Рудницька у своєму Facebook.
Йому було всього 48 років. При цьому, подробиці і деталі смерті Сергія Єрмакова зараз не відомі.
Відомо, що він був хворий на діабет і останні роки життя пересувався на інвалідному візку. Рудницька уточнила, що модельєр практично втратив зір, але не втрачав бажання творити і працювати.
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"Пішов з життя Сергій Єрмаков. Український дизайнер, який майже втратив зір, але не втрачав бажання творити красу, працювати, спілкуватися, жити... Сергій щедро ділився талантом. Тонкий. Чутливий. І при цьому незламний. Україна втратила ще один талант, який так і не змогла гідно оцінити. Прикро і сумно до сліз. Світла пам'ять, Сергій", – написала Рудницька.
Сергій Єрмаков - культовий український дизайнер, який створював образи для Світлани Лободи, Надії Мейхер, Камалії, Даші Астаф'євої та інших найвідоміших жінок України, які захоплювалися його талантом. У сукні від Єрмакова Маша Єфросиніна закривала Євробачення - 2005 в Києві.
Роботу талановитого українця високо оцінювали культові fashion-авторитети, такі як Жан-Поль Готьє і російський дизайнер В'ячеслав Зайцев. Крім того, він вважався одним з найдорожчих дизайнерів України.
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